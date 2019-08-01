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01.08.19 09:37

Двое пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора Челябинской области находятся в коме

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
1 августа. Interfax-Russia.ru - Врачи отмечают ухудшение состояния 22-летнего пострадавшего в ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора Челябинской области, владельца агрохолдинга "Равис" Андрея Косилова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в пятницу.

"Молодой человек, которого накануне перевели в Челябинскую областную клиническую больницу и прооперировали, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме", - говорится в сообщении.

Также по-прежнему в коме остается 20-летняя девушка, получившая черепно-мозговую травму. Врачи фиксируют стабильное тяжелое состояние, без положительной и отрицательной динамики.

Третий пострадавший, получивший травму ноги, проходит лечение в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что на дороге в Аргаяшском районе автомобиль Lexus под управлением 58-летнего Косилова выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Lada. Травмы различной степени тяжести получили водитель отечественного автомобиля и его двое его пассажиров.

Медицинское освидетельствование показало, что Косилов был трезв. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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