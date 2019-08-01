Восстановление дамбы в Тулуне обойдется в 1,2 млрд рублей

01.08.19 09:40

© РИА Новости. МЧС РФ

1 августа. Interfax-Russia.ru - Дамба в городе Тулуне в Иркутской области, который подвергся второй волне наводнения, нуждается в дополнительном обследовании, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области направило в Минстрой России предложение о проведении инженерной защиты 11-километровой дамбы в Тулуне от затопления водами реки Ия. Расчетный объем финансовых средств, необходимых для восстановления объекта, - 1,2 млрд рублей.

В настоящее время в Тулуне водозабор Красный яр работает в штатном режиме, отмечается в сообщении. Тем не менее, администрация города информирует горожан, что воду для питья необходимо набирать из специализированных водораздаточных машин, расположенных в различных микрорайонах города. Горячая вода подается в микрорайоны Угольщиков, Стекольный, Строитель, Гидролизный, Железнодорожник, в микрорайонах ЛДК и Жукова подача горячей воды остановлена, на котельных проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тыс. жилых домов, в которых проживают без малого 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Погибло 25 человек.

В настоящее время Иркутская область переживает вторую волну паводка.