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Женщина и двое детей утонули в результате опрокидывания лодки на Урале

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
1 августа. Interfax-Russia.ru - Моторная лодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась на реке Лозьва в Свердловской области, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть в четверг в 00:30 по местному времени (22:30 мск).

"Один из местных жителей проинформировал представителей МВД о том, что в 15 км от поселка Ушма (Ивдельский городской округ) вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, в том числе трое несовершеннолетних", - сказал Горелых.

Он добавил, что в деревянной моторной лодке находилась женщина 1987 года рождения с тремя детьми, младшему из которых - 6 месяцев. С ней были девочка 2006 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Управлял лодкой местный житель. Прибитую к берегу перевернутую лодку обнаружил муж пропавшей на реке женщины.

"Людей вблизи лодки не было", - уточнил Горелых.

Он добавил, что сейчас представители МВД и МЧС, поисковики и волонтеры прочесывают местность в акватории обеих рек.

"Учитывая то, что сейчас в Свердловской области повсеместно идут дожди, и то, что ЧП произошло на стыке двух рек - Визжай и Лозьва, вода в которой сейчас поднялась и образовалось бурное течение, планируется использование водолазов, " - отметил он.

Позже тела трех человек из перевернувшейся лодки были обнаружены спасателями Ивдельского поисково-спасательного отряда.

"В 11:00 по местному времени (9:00 мск) при обследовании реки Лозьвы в 18,5 км от поселка Ушма обнаружили в воде женщину и двух детей без признаков жизни, поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что лодка была обнаружена в 17 км от Ушмы.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, найдены тела женщины и двух ее детей 2006 года рождения и 2009 года рождения.

"Поисковая операция по поиску мужчины и самого маленького ребенка продолжается. Точная причина смерти найденных людей будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - сказал В.Горелых.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели на моторной лодке выдвинулись на обследование реки. Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек, в распоряжении которых имеется семь единиц техники, в том числе три плавсредства и два квадроцикла.

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению об исчезновении пяти человек, в том числе троих детей, находившихся в перевернувшейся лодке на реке Лозьва в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В департаменте информационной политики Свердловской области агентству сообщили, что губернатору доложено о ЧП, глава региона взял ситуацию на особый контроль. Семье будет оказана необходимая помощь.

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