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01.08.19 10:17

Хабаровские спасатели просят прекратить продажу экстремальных туров в зону паводка

© РИА Новости. Игорь Онучин
1 августа. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Хабаровскому краю разослало туристическим компаниям региона письмо с просьбой прекратить на время паводка продажу туров, связанных со сплавами на реках и другим экстремальным отдыхом, заявил заместитель начальника главка Виталий Дарчия.

"Реки сейчас полноводные. Во время большой воды препятствие скрывается под водой, и фактически мы уже имеем случаи в Бурятии, Забайкалье - переворачиваются катамараны, люди гибнут. А туристические сплавы по-прежнему проводятся, реклама об этом идет", - сказал Дарчия журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что просьба к турфирмам касается только периода паводка. Когда вода уйдет, можно будет продолжать эту деятельность.

"Тут надо очень внимательно проявлять меры повышенной предосторожности, личной прежде всего. Прогноз неблагоприятный и здесь надо подходить более внимательно к обеспечению безопасности, в том числе и самих граждан", - добавил замначальника ГУ МЧС.

В Хабаровском крае сложная паводковая обстановка в течение двух недель наблюдалась в Тугуро-Чумиканском районе на севере региона и в южном районе -имени Лазо. Небольшие реки вышли из берегов и подтопили несколько населенных пунктов. Сейчас вода практически ушла.

В регионе полностью готовы к работе 42 стационарных пункта временного размещения для жителей зон возможного подтопления, сообщил журналистам заместитель руководителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

"Мы сейчас говорим о готовности 42 стационарных пунктов временного размещения. Это по трем муниципальным районам и двум городским округам. Они готовы к развертыванию и при необходимости они в кратчайшее время будут развернуты. Но текущая обстановка говорит о том, что пока необходимости в их экстренном развертывании, конечно же, нет", - сказал Дарчия на пресс-конференции в Хабаровске.

По его словам, адреса всех ПВР внесены в единый реестр и при неблагоприятном развитии паводковой обстановки они будут полностью готовы принять людей в кратчайшие сроки.

В Хабаровске ожидают пик паводка к 8-10 августа, когда уровень Амура может достичь 630 см при опасном 600 см. В ходе масштабного наводнения в 2013 г. вода достигла рекордной отметки в 808 см.

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