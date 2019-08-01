Свердловские власти приняли стратегию развития туризма до 2035 года

01.08.19 10:15

© РИА Новости. Сергей Самохин

1 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Свердловской области на заседании в четверг приняло стратегию развития внутреннего и въездного туризма на период до 2035 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Реализация стратегии позволит закрепить достигнутые успехи, вывести развитие туристской индустрии на качественно новый уровень, увеличить к 2035 году туристический поток в Свердловскую область не менее чем на 50% к уровню прошлого года", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Он добавил, что по темпам развития туризма в 2018 году Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров.

По словам Куйвашева, проведение в Екатеринбурге в 2023 году летней Универсиады также придаст импульс развитию отрасли.

Как сообщалось, в начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение в 2023 году провести Всемирную универсиаду в Екатеринбурге.

Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

Для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную деревню Универсиады. Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.