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01.08.19 10:20

Тариф на вывоз мусора для жителей Омской области снизился на 30%

© РИА Новости. Павел Лисицын
1 августа. Interfax-Russia.ru - Региональная энергетическая комиссия Омской области пересмотрела предельный единый тариф регионального оператора ООО "Магнит" на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе, сообщает пресс-служба регулятора.

"В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое. Общее снижение тарифа составило 30,2%", - говорится в сообщении.

Приказ РЭК Омской области официально опубликован и вступил в силу с 1 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовал от регионального регулятора пересчитать заложенные в тариф расходы на транспорт при вывозе мусора в Омской области после того, как ходе "Прямой линии", состоявшейся в июне, президенту поступила жалоба от местного жителя на рост тарифов на данную услугу.

Предельный единый тариф на обращение с ТКО был утвержден региональной РЭК 20 марта на уровне 5213,62 руб. за тонну. Согласно экспертному анализу тарифного предложения компании "Магнит", затраты на транспортировку отходов составили 93% от общего значения тарифа.

"Магнит" дважды за последнее время снижал тариф на вывоз мусора. До снижения он составлял 133 рубля на человека. После для жителей многоквартирных домов в Омске за одного человека была установлена плата в 122,63 рубля, жителей частного сектора - 128,37 рублей. Для муниципальных районов Омской области плата за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах вышла на уровень 127,46 рублей, в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах - 111,99 рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на главу ведомства Илью Лобова сообщало, что власти готовы к возможному влиянию тарифа на работу регоператора после его снижения.

Омская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 апреля, несмотря на существовавшие сложности, в том числе неготовую инфраструктуру, недостатки территориальной схемы по размещению отходов, некорректные нормативы накопления ТКО.

ООО "Магнит" было выбрано регоператором по обращению с ТКО в 2018 году. Договоры на транспортировку отходов компания заключила с ЗАО "Экос" на сумму 5,7 млрд рублей.

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