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01.08.19 10:26
Прокуратура: в отдаленных селах Заполярья нет центрального водоснабжения
Как показала проверка, посвященная соблюдению требований федерального законодательства о водоснабжении и водоотведении, в ряде случаев администрация Терского района не осуществляет полномочия по водоснабжению и водоотведению.
Так, жителям сел Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга, Чапома, Тетрино и населенного пункта Маяк Никодимский приходится самостоятельно обеспечивать себя водой, включая питьевую, из водоемов, рек и колодцев.
"Мониторинг качества питьевой воды не производится", - подчеркивают в прокуратуре.
По данному факту главе администрации Терского района надзорное ведомство внесло представление.
По данным переписи населения 2010 года, в селе Кашкаранцы проживает 79 человек, в Кузомени - 84 человека, в Чаваньге - 87 человек, в Чапоме - 81 человек, в Тетрино - 18 человек, в н.п. Маяк Никодимский - три человека.
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