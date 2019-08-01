Прокуратура: в отдаленных селах Заполярья нет центрального водоснабжения

01.08.19 10:26

© РИА Новости. Илья Тимин

1 августа. Interfax-Russia.ru - В труднодоступных селах на побережье Белого моря в Терском районе Мурманской области до сих пор нет центрального водоснабжения, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как показала проверка, посвященная соблюдению требований федерального законодательства о водоснабжении и водоотведении, в ряде случаев администрация Терского района не осуществляет полномочия по водоснабжению и водоотведению.

Так, жителям сел Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга, Чапома, Тетрино и населенного пункта Маяк Никодимский приходится самостоятельно обеспечивать себя водой, включая питьевую, из водоемов, рек и колодцев.

"Мониторинг качества питьевой воды не производится", - подчеркивают в прокуратуре.

По данному факту главе администрации Терского района надзорное ведомство внесло представление.

По данным переписи населения 2010 года, в селе Кашкаранцы проживает 79 человек, в Кузомени - 84 человека, в Чаваньге - 87 человек, в Чапоме - 81 человек, в Тетрино - 18 человек, в н.п. Маяк Никодимский - три человека.