Медведев призвал власти Забайкалья обеспечить сбалансированность бюджета

01.08.19 10:30

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал обеспечить сбалансированность бюджета Забайкальского края.

"Очевидно, что за последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Но в любом случае общая сбалансированность должна быть достигнута. Это абсолютно очевидно", - заявил Медведев на совещании по развитию Забайкальского края в четверг в Чите. Тем более что край очень богатый, добавил он.

Как сообщил на совещании врио губернатора края Александр Осипов, ВРП края снижается с 2011 года, усложнилась структура экономики. "Бюджетная сфера занимает 40%, транспорт - 20%, добыча полезных ископаемых - 15%, промышленность - только 4%. Край последние годы практически не реализовывал экономические программы", - уточнил он.

Осипов сообщил, что власти региона вместе с федеральными ведомствами провели "работу по собиранию первоочередного экономического потенциала". "В результате сформирован пакет проектов и приоритеты инвестиционного и экономического развития. Это позволит к 2030 году увеличить ВРП Забайкальского края более чем в два раза в ценах 2018 года", - сказал он.

По его словам, приоритетами являются добыча полезных ископаемых, привлечение инвестиций в которую может составить 423 млрд рублей, деревопереработка - 60 млрд рублей, сельское хозяйство - 160 млрд рублей, транспорт и логистика - 400 млн рублей.

"Мы просили бы вашего поручения соответственным федеральным органам разработать программу ускоренного экономического развития Забайкальского края, используя ресурсный, сельскохозяйственный, экспортный потенциал", - заявил он, обращаясь к премьер-министру.