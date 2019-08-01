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01.08.19 10:35
Уголовное дело возбуждено после ЧП с пятью пострадавшими на пороховом заводе в Перми
"Следственным отделом (...) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают свидетелей инцидента, изучают техдокументацию, устанавливают причины произошедшего.
Как сообщалось, в среду на Пермском пороховом заводе произошел хлопок в момент демонтажа оборудования. В результате происшествия пострадали пять человек, все они госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них диагностированы обширные ожоги.
Инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.
ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941-1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО "Катюша".
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