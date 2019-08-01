Более 4,5 тыс. человек обратились за медпомощью после паводка в Иркутской области

01.08.19 10:37

© РИА Новости. Башир Алиев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Более 4,5 тыс. человек, в том числе почти 800 детей, обратилось за медицинской помощью после паводка в Иркутской области, сообщает Минздрав России.

"По информации на 31 июля, за медицинской помощью в пострадавших от затопления районах Иркутской области с момента начала паводка всего обратилось 4 621 человек, из них детей - 796 (в зоне подтопления 1 511 человек, из них 235 ребенка), в том числе медицинская помощь оказана в амбулаторных условиях - 3 867, из них детям - 635, причём в 1 673 случаях - непосредственно в пунктах временного размещения и пунктах длительного пребывания (из них 274 детям)", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Поводами к обращению становились переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы (ссадины, ушибы), реакция на стресс, заболевания типичные для данного периода года, сообщает Минздрав.

Уровень заболеваемости в подтопленных территориях не превышает среднестатистических показателей по Иркутской области, групповых и вспышечных инфекционных заболеваний не зарегистрировано, отмечают в министерстве.

С 25 июня, с момента начала природной катастрофы всего было госпитализировано 634 человека, из них детей 89 (из зоны подтопления 486 человек, из них 120 детей). В настоящее время в медучреждениях Иркутской области остается 20 пострадавших от паводка, в том числе шестеро детей. Состояние пациентов средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме.

Для оказания экстренной хирургической помощи в Нижне-Удинске развёрнуты два мобильных операционных и два реанимационных модуля ФМБА, где было прооперировано 99 пациентов.

В населенных пунктах, пострадавших от паводка, продолжают работать 27 бригад скорой помощи, включая 23 наземных и 4 санитарных вертолета ТЦМК, а также Сводный медицинский отряд ФМБА России из 30 человек, 6 единиц техники.

Особое внимание уделялось профилактике инфекционной заболеваемости. Всего вакцинировано и фагировано (введено вирусов для борьбы с инфекциями) более 64,8 тыс. человек, включая 2 216 представителей силовых ведомств: от гепатита А - 47 595 человек (из них 11 286 ребенка), от брюшного тифа - 2 018 человек; от дизентерии Зонне - 3 413 человек, фагировано - 17 360 человек, в том числе 12 374 детей.

Запланирована "подчищающая" вакцинация от брюшного тифа и дизентерии с 5 по 9 августа. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится на контроле, заверяют в Минздраве.