Российские музыкальные вузы не котируются на международной арене - Счетная палата

01.08.19 10:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Счетная палата (СП) опасается, что сокращение бюджетных мест в профильных музыкальных учебных заведениях может привести к дефициту профессиональных кадров.

По данным ведомства, с 2015 года число бюджетных мест в профильных учебных заведениях сокращается.

"При высокой стоимости обучения это влечет за собой ограничение доступности музыкального образования, и, как следствие, недостаток профессиональных творческих кадров. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к расчету контрольных цифр приема за счет целевых квот", - заявила аудитор Счетной палаты Светлана Меркушина на коллегии ведомства. Ее слова приводятся в сообщении пресс-службы СП.

Согласно сообщению, несмотря на то, что российские оркестры входят в топ-20 лучших оркестров мира, музыкальные вузы не входят ни в какие рейтинги.

"В 2016 году консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и им. П. И. Чайковского вошли в 50 лучших образовательных учреждений мира в сфере искусства по результатам международного рейтинга QS World University Rankings by Subject Reforming Arts2016. В 2018 году в этом рейтинге их не оказалось", - уточнили в ведомстве.

По мнению аудитора, отсутствие системного подхода к участию в международных рейтингах снижает мотивацию концертных и образовательных организаций к созданию продукта (концерта) высокого уровня.

"В связи с чем встаёт вопрос о формировании стимулирующих государственных мер поддержки образовательных организаций в сфере искусства для увеличения степени их привлекательности на международной арене и вхождения в рейтинг лучших профильных вузов мира", - отмечается в сообщении.

Присутствие в таких рейтингах, по мнению контрольного ведомства, позволит увеличить долю иностранных студентов и преподавателей, будет способствовать улучшению имиджа страны.