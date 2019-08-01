Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет

01.08.19 10:46

© РИА Новости. Максим Блинов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии займет не менее пяти лет, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"Принято решение возобновить строительство станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии. Это станция глубокого заложения, с этим связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера. По нашим оценкам, она будет построена не раньше чем через пять лет", - отметил Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время разрабатывается градостроительная документация для строительства станции. "Параллельно этот проект планируется включить в программу развития метро и Адресную инвестиционную программу города, после чего он получит необходимое финансирование", - пояснил Хуснуллин, подчеркнув, что сегодня говорить о стоимости работ еще рано.

Глава стройкомплекса уточнил, что решение о возобновлении проекта строительства станции "Суворовская" было принято из-за потенциального роста пассажиропотока в этом районе.

"Этот район активно развивается и нагрузка действующие станции велика. К тому же, Люблинско-Дмитровская линия остается единственной, не имеющей пересадки на кольцо на севере. Это создает неудобства для пассажиров, которым приходилось делать большой крюк. Сейчас, обеспечивая такую возможность, мы создаем множество дополнительных маршрутов для передвижения горожан, сокращая время, необходимое на дорогу, и в целом снижая загруженность подземки", - отметил Хуснуллин.

Станция "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровского радиуса. Предполагается, что у станции будет выход к Театру зверей имени Дурова, в сторону спорткомплекса "Олимпийский", который сам в настоящее время находится на реконструкции.

Эту станцию спроектировали еще в 1950-х годах под названием "Площадь Коммуны". Попытки строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х годах. В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская", однако впоследствии из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости от проекта отказались.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении проекта строительства станции "Суворовская". "Решили возобновить строительство станции метро "Суворовской". Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города", - заявил мэр.