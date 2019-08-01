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01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
"Постановление Лефортовского суда Москвы от 10 июля 2019 года, которым в отношении Антонца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 сентября 2019 года, оставлено без изменений, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сообщили в суде в четверг.
Антонцу вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ). Точная фабула уголовного дела неизвестна, поскольку материалы расследования засекречены.
Вместе с тем, известно, что Антонец - муж арестованной в прошлом году и обвиненной в госизмене независимого эксперта Клуба друзей Фонда Горчакова Антонины Зиминой.
Тесть Антонца - Константин Зимин рассказывал "Интерфаксу", что зять в 2015-2016 году работал юристом при правительстве Калининградской области, а в последнее время - в юридической фирме в Москве, не имя ни в одном из мест доступа к гостайне.
После задержания, по словам Зимина, Антонец позвонил ему и сказал, что дело сфабриковано.
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