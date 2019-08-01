СКР установит причины масштабных лесных пожаров в Сибири и ДФО

01.08.19 10:54

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

1 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата в регионы, пострадавшие от пожаров, для установления причин возникновения огня, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, угрожающими здоровью жителей и влекущими уничтожение ресурсов страны, Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарат Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы", - сказала Петренко.

Она отметила, что в состав групп вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. "Им поручено обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров", - уточнила представитель СКР.

Кроме того, председатель СК России также поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС - в республиках Якутии и Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области - принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах.

"Глава ведомства потребовал от подчинённых тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства", - добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.