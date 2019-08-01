Красноярский губернатор Усс надеется на быстрое улучшение ситуации с пожарами

01.08.19 11:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил президента и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров в регионе и выразил мнение, что ситуация будет взята под контроль в течение нескольких дней.

"Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы", - сказал Усс.

"Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.