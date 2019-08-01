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01.08.19 11:05
Жену экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО на 3,5 месяца
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей Бойцовой Ирине Владиленовне на 3 месяца 16 суток, то есть до 19 ноября 2019 года", - огласила решение судья Татьяна Петрова.
Как следует из постановления, расследование уголовного дела, обвиняемой по которому является Бойцова, продлено до этой же даты.
В постановлении также говорится, что число свидетелей по делу составляет не менее 50, необходимо проводить следственные действия, проведению которых Бойцова может воспрепятствовать, находясь на свободе, может скрыться и т.д.
Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения.
Как сообщалось, Бойцовой, занимающей пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина по организационно-клинической работе клиники, которая была задержана 3 июня, предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере).
11 июня Центральный районный суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца и Караськова, который обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), позже Новосибирский облсуд оставил это решение в силе.
Уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Общая сумма похищенного имущества, по данным следствия, составляет 1 млрд 350 млн рублей.
Покушалову предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям, он находится под домашним арестом.
16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив затем исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.
Ранее НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, фигурируя в уголовном деле о картельном сговоре (расследование завершено).
НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.
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