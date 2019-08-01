Договор аренды земли под строительство завода на Байкале признан недействительным

01.08.19 11:07

© РИА Новости. Владимир Смирнов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Иркутской области в четверг удовлетворил заявление природоохранной прокуратуры о признании недействительным договора аренды участка под строительство завода ООО "АкваСиб" с китайским капиталом в поселке Култук на берегу Байкала, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В суде представитель прокуратуры обратил внимание на то, что участок был предоставлен инвестору без торгов для строительства объектов водоснабжения. Между тем, завод, как считает ведомство, не является таким объектом - речь идет о полноценном производстве - розливе бутилированной воды. Кроме того, как отметил представитель прокуратуры, участок предоставлен без учета зонирования - по участку частично проходит вода. Таким образом, он является частью прибрежной зоны.

Росимущество в ходе суда подтвердило позицию природоохранной прокуратуры о том, что участок относится к водным объектам федерального значения (то есть к акватории озера Байкал - ИФ).

Ответчик в ответ на это заявил, что на оспариваемом участке находится всего лишь водовод, который является не полноценным объектом капстроительства, а лишь инфраструктурной частью завода. В этом случае, как отметил представитель "Аквасиба", не требуется отдельных разрешений для получения участка.

Ранее сообщалось, что прокуратура в марте подала в арбитражный суд иск о признании недействительным договора аренды земельного участка ООО "Аквасиб" в пределах Култука. В общей сложности инвестор арендовал в поселке 4 участка для своего проекта.

Сообщалось также, что Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры в марте признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу бутилированной воды ООО "АкваСиб".

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды и с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

Это решение в мае подтвердила апелляционная инстанция.