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01.08.19 11:10
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики в четверг, в настоящее время оперативные группы главного управления ведомства, местного пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ожидают благоприятной погоды, чтобы выйти в море.
"Последний раз туристов видели 24 июля, группа на связь не выходит. Оповещены все проходящие мимо суда и местное население", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по данным родственников, туристы находятся на одном из островов в Белом море и пережидают непогоду.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что туристы пропали в Онежском заливе.
"31 июля в 19.10 мск получили информацию о розыске пропавшей туристической группы в количестве десяти человек, вышедших на катере из села Сумский", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что группа должна была следовать по маршруту остров Бережной Сосновец, откуда переправиться на байдарках на остров Бережной Боршовец, остров Кутульда, остров Кондостров, а затем вернуться на катере в село Нюхча.
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