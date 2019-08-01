Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму

01.08.19 11:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов придет в четверг в Центризбирком по приглашению главы комиссии Эллы Памфиловой на процедуру проверки подписей, собранных кандидатами на выборы в Мосгордуму.

"Вчера говорили с Эллой Александровной Памфиловой, сегодня будет процедура проверки подписей. Она сказала, что приглашает представителей совета поприсутствовать на заседании. Я планирую прийти", - сказал Федотов "Интерфаксу" в четверг.