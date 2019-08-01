Образовательные кредиты начали выдавать в РФ после двухлетнего перерыва

01.08.19 11:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 августа. Interfax-Russia.ru - Минобрнауки и ПАО "Сбербанк" после длительных переговоров договорились о запуске программы образовательного кредитования, кредиты начнут выдавать во всех отделениях банка уже с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Соглашение о господдержке образовательного кредитования между Сбербанком и Минобрнауки было подписано ранее, в четверг оно вступает в силу, сказал собеседник агентства.

Студенты вузов, имеющих лицензию, могут получить льготный кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9,5% годовых. В течение всего срока обучения плюс три месяца действует льготный период - заёмщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. С третьего года, платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме.

"Важным и обязательным условием в отношении заемщика со стороны банка является отсутствие обязанности предоставления обеспечения (поручительства) для получения образовательного кредита", - подчеркивают в пресс-службе Минобрнауки.

Оформить образовательный кредит с четверга можно во всех структурных подразделениях Сбербанка, уточнил собеседник "Интерфакса". В отделении, помимо паспорта, потребуется договор о предоставлении платных образовательных услуг с вузом и счет на оплату обучения. Для несовершеннолетних заемщиков также потребуется согласие законных представителей и органов опеки на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении будущего заёмщика и паспорта родителей или опекунов.

Присоединятся ли другие банки к программе, в Минобрнауки не уточнили.

Программа по выдаче образовательных кредитов работала в России с 2010 по 2016 гг. включительно, по данным Минобрнауки, по ней было выдано свыше 10 тыс. кредитов. Работала в рамках этой программы только одна кредитная организация - Сбербанк. В декабре 2016 года банк обратился в Минобрнауки с просьбой изменить нормативную базу, а в начале 2017 года заморозил выдачу таких займов.

В марте 2018 года правительство утвердило новые правила предоставления образовательных кредитов. После этого в Сбербанке заявляли, что рассчитывают восстановить программу льготных кредитов с сентября 2018 года. Тем не менее, в августе в банке сообщили, что все еще "обсуждают детали возможного сотрудничества" по этому вопросу. В Минобрнауки о планах возобновить программу в декабре 2018 года, но старт вновь был отложен на неопределенный срок.

На восстановлении программы образовательного кредитования настаивали, в том числе, ректоры ведущих вузов России. Так, глава ВШЭ Ярослав Кузьминов в августе 2018 года заявлял о намерении обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой по этому вопросу.