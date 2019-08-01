Еще 1,5 тысячи детей из Подмосковье отправились на Черное море

01.08.19 11:45

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Более 1,5 тысяч детей из Подмосковья отдохнут в четвертую смену на курортах Черноморского побережья, сообщает министерство социального развития Московской области.

"Дети отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края и Крыма", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Она отметила, что на курортах Черноморского побережья уже отдохнули более четырех тысяч детей из Подмосковья.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года по бесплатным путевкам от Минсоцразвития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма побывают около 10 тысяч детей из Подмосковья.