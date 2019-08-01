Житель Дагестана получил 8 лет колонии за вербовку в сирийские НВФ

01.08.19 11:53

© РИА Новости. Алексей Филиппов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Дагестана Тимура Муритова виновным в содействии террористической деятельности, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Муритову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Подсудимый признан виновным по ч.1 ст.205.1 (Содействие террористической деятельности), ч.1 ст.222 (Незаконное приобретение и хранение оружия) и ч.1 ст.222.1 (Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств) УК РФ.

Суд установил, что Муритов с мая по июнь 2015 года в Махачкале призывал местных жителей в соцсетях выехать в Сирию для вступления в действующие на ее территории незаконные вооруженные формирования. В результате его действий один человек в июне 2015 года уехал в Сирию, где примкнул к боевикам. В тот же период Муритов приобрел у него оружие, гранату и боеприпасы, которые хранил до их изъятия полицейскими. В суде осужденный вину не признавал.