Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит

01.08.19 12:01

© РИА Новости. Максим Блинов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Столичные метеорологи не прогнозируют потепления в Московском регионе до середины августа, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

"Сказать что-то оптимистическое не получается. Ситуация такова, что сказать более-менее точно, когда потеплеет, сложно. В ближайшую неделю тепла не видно", - сказал Елисеев агентству в четверг.

Он напомнил, что ложбина низкого давления все еще находится к востоку от европейской России, а Москва остается в тылу циклона с центром к востоку от Казани.

Ситуация, по словам метеоролога, устойчивая. "Имеет место процесс блокирования, и когда произойдет слом этого процесса, сказать сложно", - отметил Елисеев.

Расчеты на ближайшие 5-6 дней с уверенностью показывают отсутствие существенных изменений, более долговременные прогнозы с вероятностью 65-70% также говорят о сохранении ситуации до конца следующей недели.

Однако и потом, по предварительным данным, жары не будет - показатели могут вернуться к климатической норме, которая ниже, чем в конце июля - первых днях августа, когда в Москве обычно стоит самая теплая погода в году.

"Есть некая надежда на середину августа, но потом и климатические характеристики уменьшаются", - сказал собеседник агентства.

В четверг в 11:30 мск температура, согласно данным метеостанции на крыше здания Гидрометцентра в центре Москвы (Пресненский район), составила 13,8 градуса, что на пять градусов ниже климатической нормы (осреднение за 1961-1990 гг.), следует из информации на сайте учреждения.