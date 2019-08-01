Суд признал законным отзыв лицензии у башкирского Роскомснаббанка

01.08.19 12:11

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы 29 июля признал законным приказ ЦБ РФ от 7 марта 2019 года об отзыве у Роскомснаббанка (Уфа) лицензии на осуществление операций.

Как следует из решения суда, размещенного на сайте, суд, таким образом, отказал председателю правления Роскомснаббанка Флюру Галлямову, а также ООО "Арбат" (являлось владельцем миноритарной доли банка до июня 2018 года) в удовлетворении иска об отзыве лицензии.

При подаче иска заявители ссылались на то, что оспариваемый приказ не соответствует законодательству, вынесен с процессуальными нарушениями и нарушениями материального права. Также заявители сослались на несоразмерность правонарушений и их последствий.

Между тем, по данным регулятора, в деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов - юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.

Суд, исследовав материалы дела, признал оспариваемый приказ законным.

Ранее сообщалось, что ООО "Арбат" в судах доказывает отсутствие признаков неплатежеспособности у Роскомснаббанка, на банкротстве которого настаивает отделение Уральского ГУ Банка России - Национальный банк по Башкирии.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Арбат" владел 4,47%-ной долей в капитале уфимского банка до июня 2018 года.

ЦБ направил в Арбитражный суд Башкирии заявление о признании Роскомснаббанка банкротом в конце марта 2019 года. Суд принял заявление к производству, возбудил производство по делу.

ООО "Арбат", являющееся представителем акционеров должника, не согласилось с определением о возбуждении дела о банкротстве и обжаловало это определение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако компании было отказано в удовлетворении жалобы.

Апелляционный суд установил, что сумма обязательств Роскомснаббанка перед кредиторами (23,131 млрд рублей) превышает стоимость его имущества (15,752 млрд рублей), а это "свидетельствует о наличии у кредитной организации ПАО "Роскомснаббанк" признака несостоятельности (банкротства)".

Рассмотрение дела по существу отложено на 19 августа.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, страховые выплаты покроют большую часть суммы вкладов физических лиц. "На момент отзыва лицензии у банка имелось порядка 18 млрд рублей обязательств по вкладам и счетам физических лиц и около 4 млрд рублей обязательств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщал управляющий Нацбанка по Башкирии Марат Кашапов.

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам Роскомснаббанка являются Сбербанк и банк "Уралсиб".

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, за выплатой страхового возмещения на сумму около 17,3 млрд рублей могут обратиться порядка 32,5 тыс. вкладчиков.

Роскомснаббанк по итогам 2018 года занимал 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 февраля 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ.