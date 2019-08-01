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01.08.19 12:15
Ливни, град, заморозки и дождевой паводок ожидаются в ряде регионов Поволжья
На сайте ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что с 1 по 3 августа территория Прикамья окажется под влиянием необычно глубокого и долгоживущего южного циклона, который вызовет сильные и продолжительные дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется в южной и западной части края и может составить до 60-90% от месячной нормы за трое суток.
С субботы сильные дожди могут спровоцировать второй за это лето мощный дождевой паводок в бассейне реки Обва (Верещагинский, Сивинский, Карагайский районы). Также дождевые паводки весьма вероятны на малых реках на юго-западе края (особенно в Очерском и Оханском районах), где в июле выпало максимальное количество осадков - свыше 200 мм. Кроме того, рост уровня воды прогнозируется на реках, стекающих с Тулвинской возвышенности, предупреждают метеорологи.
С 1 августа в Перми введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщает администрация города.
Штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено также в Башкирии. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в четверг местами по республике прогнозируются очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.
Администрация Оренбурга в четверг предупреждает о сильном дожде, резком снижении температуры воздуха - на 10 и более градусов -, а также штормовом ветре, грозе и граде.
В свою очередь региональное ГУ МЧС сообщает, что местами по Оренбургской области 1 августа ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с
Непогода пришла в Оренбург накануне вечером. Из-за бушующей стихии в городе были оборваны электропровода и повалены деревья.
По данным синоптиков, в Саратовской области ожидаются грозы, при которых усилится северо-западный ветер до 22 м/с. В Левобережье прогнозируются ливни - возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков.
ГУ МЧС по Кировской области информирует, что в четверг в северных районах местами на почве возможны заморозки до -1 градуса.
По информации ФГБУ "Приволжское УГМС" 1 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
При этом прогнозируется, что к концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы.
О продолжительных дождях в ближайшие сутки предупреждают и жителей Удмуртии. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, на севере региона осадки ожидаются небольшие, на юге сильные. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха +9...+14°С.
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