Ливни, град, заморозки и дождевой паводок ожидаются в ряде регионов Поволжья

01.08.19 12:15

© РИА Новости. Дмитрий Паршин

1 августа. Interfax-Russia.ru - Последний летний месяц в некоторых регионах Приволжского федерального округа начинается с резкого ухудшения погоды.

На сайте ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что с 1 по 3 августа территория Прикамья окажется под влиянием необычно глубокого и долгоживущего южного циклона, который вызовет сильные и продолжительные дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется в южной и западной части края и может составить до 60-90% от месячной нормы за трое суток.

С субботы сильные дожди могут спровоцировать второй за это лето мощный дождевой паводок в бассейне реки Обва (Верещагинский, Сивинский, Карагайский районы). Также дождевые паводки весьма вероятны на малых реках на юго-западе края (особенно в Очерском и Оханском районах), где в июле выпало максимальное количество осадков - свыше 200 мм. Кроме того, рост уровня воды прогнозируется на реках, стекающих с Тулвинской возвышенности, предупреждают метеорологи.

С 1 августа в Перми введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщает администрация города.

Штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено также в Башкирии. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в четверг местами по республике прогнозируются очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.

Администрация Оренбурга в четверг предупреждает о сильном дожде, резком снижении температуры воздуха - на 10 и более градусов -, а также штормовом ветре, грозе и граде.

В свою очередь региональное ГУ МЧС сообщает, что местами по Оренбургской области 1 августа ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с

Непогода пришла в Оренбург накануне вечером. Из-за бушующей стихии в городе были оборваны электропровода и повалены деревья.

По данным синоптиков, в Саратовской области ожидаются грозы, при которых усилится северо-западный ветер до 22 м/с. В Левобережье прогнозируются ливни - возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков.

ГУ МЧС по Кировской области информирует, что в четверг в северных районах местами на почве возможны заморозки до -1 градуса.

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС" 1 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

При этом прогнозируется, что к концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы.

О продолжительных дождях в ближайшие сутки предупреждают и жителей Удмуртии. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, на севере региона осадки ожидаются небольшие, на юге сильные. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха +9...+14°С.