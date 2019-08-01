"Болотный" сценарий: предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве
  
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
   
Каникулы для заемщика: выплаты по ипотеке можно будет снизить или приостановить
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.08.19 12:15

Ливни, град, заморозки и дождевой паводок ожидаются в ряде регионов Поволжья

© РИА Новости. Дмитрий Паршин
1 августа. Interfax-Russia.ru - Последний летний месяц в некоторых регионах Приволжского федерального округа начинается с резкого ухудшения погоды.

На сайте ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что с 1 по 3 августа территория Прикамья окажется под влиянием необычно глубокого и долгоживущего южного циклона, который вызовет сильные и продолжительные дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется в южной и западной части края и может составить до 60-90% от месячной нормы за трое суток.

С субботы сильные дожди могут спровоцировать второй за это лето мощный дождевой паводок в бассейне реки Обва (Верещагинский, Сивинский, Карагайский районы). Также дождевые паводки весьма вероятны на малых реках на юго-западе края (особенно в Очерском и Оханском районах), где в июле выпало максимальное количество осадков - свыше 200 мм. Кроме того, рост уровня воды прогнозируется на реках, стекающих с Тулвинской возвышенности, предупреждают метеорологи.

С 1 августа в Перми введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщает администрация города.

Штормовое предупреждение в связи с непогодой объявлено также в Башкирии. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в четверг местами по республике прогнозируются очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.

Администрация Оренбурга в четверг предупреждает о сильном дожде, резком снижении температуры воздуха - на 10 и более градусов -, а также штормовом ветре, грозе и граде.

В свою очередь региональное ГУ МЧС сообщает, что местами по Оренбургской области 1 августа ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с

Непогода пришла в Оренбург накануне вечером. Из-за бушующей стихии в городе были оборваны электропровода и повалены деревья.

По данным синоптиков, в Саратовской области ожидаются грозы, при которых усилится северо-западный ветер до 22 м/с. В Левобережье прогнозируются ливни - возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков.

ГУ МЧС по Кировской области информирует, что в четверг в северных районах местами на почве возможны заморозки до -1 градуса.

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС" 1 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

При этом прогнозируется, что к концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы.

О продолжительных дождях в ближайшие сутки предупреждают и жителей Удмуртии. Как сообщает ГУ МЧС России по республике, на севере региона осадки ожидаются небольшие, на юге сильные. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха +9...+14°С.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем
.
  31.07.19 12:24
Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти
.
  31.07.19 12:18
СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля
.
  31.07.19 10:45
Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket