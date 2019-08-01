Самолеты Минобороны совершат не менее 20 вылетов на тушение пожаров в Сибири

01.08.19 12:27

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

1 августа. Interfax-Russia.ru - Самолеты министерства обороны РФ, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз за день, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Буглаков.

"В соответствии с разработанным план-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолетовылетов Ил-76", - сказал он в четверг на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что полеты будут выполняться парами.

Булгаков добавил, что к полетам военнослужащие приступили уже в 8.00 мск. В пятницу четыре самолета после полетов приземлятся в Братске. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил он.

Вертолетные группы, еще не в полном составе прибывшие в Красноярский край, также парами приступят к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.

"В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8", - рассказал замминистра.

По данным на четверг природные пожары в Сибири и ДФО распространились на площади более 3 млн гектаров. Как сообщили "Интерфаксу" в "Авиалесоохране", несмотря на экстренные противопожарные меры, количество очагов лесных пожаров за сутки увеличилось на 18.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 га. На 00:00 мск 1 августа на территории РФ действовали 165 лесных пожаров на площади 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению", - отметили в ведомстве.

Согласно сайту ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 67 очагов на землях лесного фонда на площади 83 832 га. За сутки площадь охваченной огнем территории увеличилась на 5 тыс. га.

Так, в Красноярском крае тушат 60 очагов горения на землях лесного фонда на площади 24 328 га, в Якутии - 20 на площади 1 431 га.

На тушении лесных пожаров задействовали 2 848 человек и 420 единиц техники. На авиамониторинге - 27 воздушных судов, на тушении - 21 воздушное судно, сообщает "Авиалесоохрана".

Не уменьшились площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 00:00 1 августа на этих территориях зафиксировано 318 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 955 467 га. По сравнению со средой, количество таких очагов уменьшилось на три, но площадь увеличилась на 72 тыс. га.

Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 113 на площади 1,1 млн га, в Красноярском крае - 60 пожаров на площади 1 млн га, в Иркутской области - 73 очага на площади, пройденной огнем, 638 тыс. га.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и одном муниципальном районе Якутии.

Спутниковый мониторинг пожарной обстановки в Сибири и на Дальнем Востоке круглосуточно "Роскосмос". Данные со спутников по распространению огня в лесных массивах передаются в МЧС, сообщили в четверг в госкорпорации.

"С 25 июля по 1 августа 2019 года Научный центр оперативного мониторинга Земли осуществлял мониторинг пожаров в Еврейской автономной области, республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Президент России Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров. Военное ведомство создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Премьер Дмитрий Медведев 31 июля провел в Красноярске специальное совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе.