|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.08.19 12:27
Самолеты Минобороны совершат не менее 20 вылетов на тушение пожаров в Сибири
"В соответствии с разработанным план-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолетовылетов Ил-76", - сказал он в четверг на селекторном совещании в Минобороны, отметив, что полеты будут выполняться парами.
Булгаков добавил, что к полетам военнослужащие приступили уже в 8.00 мск. В пятницу четыре самолета после полетов приземлятся в Братске. "Оттуда они будут выполнять задачи в дальнейшем", - пояснил он.
Вертолетные группы, еще не в полном составе прибывшие в Красноярский край, также парами приступят к выполнению задач со 2 августа вблизи населенных пунктов.
"В интересах оперативной группы в аэропорту Емельяново находятся в готовности самолет Ан-26 и два вертолета военно-транспортной авиации Ми-8", - рассказал замминистра.
По данным на четверг природные пожары в Сибири и ДФО распространились на площади более 3 млн гектаров. Как сообщили "Интерфаксу" в "Авиалесоохране", несмотря на экстренные противопожарные меры, количество очагов лесных пожаров за сутки увеличилось на 18.
"За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 га. На 00:00 мск 1 августа на территории РФ действовали 165 лесных пожаров на площади 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению", - отметили в ведомстве.
Согласно сайту ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 67 очагов на землях лесного фонда на площади 83 832 га. За сутки площадь охваченной огнем территории увеличилась на 5 тыс. га.
Так, в Красноярском крае тушат 60 очагов горения на землях лесного фонда на площади 24 328 га, в Якутии - 20 на площади 1 431 га.
На тушении лесных пожаров задействовали 2 848 человек и 420 единиц техники. На авиамониторинге - 27 воздушных судов, на тушении - 21 воздушное судно, сообщает "Авиалесоохрана".
Не уменьшились площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По состоянию на 00:00 1 августа на этих территориях зафиксировано 318 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 955 467 га. По сравнению со средой, количество таких очагов уменьшилось на три, но площадь увеличилась на 72 тыс. га.
Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 113 на площади 1,1 млн га, в Красноярском крае - 60 пожаров на площади 1 млн га, в Иркутской области - 73 очага на площади, пройденной огнем, 638 тыс. га.
Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и одном муниципальном районе Якутии.
Спутниковый мониторинг пожарной обстановки в Сибири и на Дальнем Востоке круглосуточно "Роскосмос". Данные со спутников по распространению огня в лесных массивах передаются в МЧС, сообщили в четверг в госкорпорации.
"С 25 июля по 1 августа 2019 года Научный центр оперативного мониторинга Земли осуществлял мониторинг пожаров в Еврейской автономной области, республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Президент России Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров. Военное ведомство создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Премьер Дмитрий Медведев 31 июля провел в Красноярске специальное совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket