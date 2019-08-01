Трех косаток из "китовой тюрьмы" перегружают в автомобили для вывоза к месту выпуска

01.08.19 12:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты начали перегружать третью группу косаток из вольеров в бухте Средняя (Приморский край) в автомобили, чтобы вывезти к Охотскому морю в Хабаровском крае, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" ведущий эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

"Одну косатку погрузили, автомобиль отъехал", - сказал собеседник агентства.

За ходом операции по освобождению животных из "китовой тюрьмы" представители Greenpeace наблюдают впервые. Их не пустили на территорию "китовой тюрьмы" и они наблюдают за погрузкой с расстояния 300 метров.

Ранее Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО) сообщил, что в четверг из "китовой тюрьмы" вывезут трех косаток: крупную самку, самца и молодую самку.

Транспортировка косаток, как и ранее, будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск на Амуре - побережье Охотского моря. В Хабаровске контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправили к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. На всех этапах пути животных будут сопровождать тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок. В ходе третьего этапа экологи призывали выпустить пять оставшихся косаток вместе, так как это поможет животным быстрее адаптироваться к жизни в океане.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.