Шойгу подписал приказы о 50-процентной денежной надбавке контрактникам

01.08.19 12:47

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие контрактной службы 1-4 тарифных разрядов с 1 сентября получат ежемесячные 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг на селекторном совещании в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд", - сказал он.

Министр напомнил, что "президент РФ принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов".

По его словам, "также с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категорий "С", "D" и "СЕ".

Он также сообщил, что по аналогии с решениями, ранее принятыми по офицерам, подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями.

"В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный", - подчеркнул Шойгу.