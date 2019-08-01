Масштабные учения кораблей и самолетов ВМФ РФ стартовали на Балтике

01.08.19 12:53

© РИА Новости. Андрей Лузик

1 августа. Interfax-Russia.ru - 1 августа в Балтийском море стартует крупное учение Военно-морского флота (ВМФ) России "Океанский щит - 2019", сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николай Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение "Океанский щит - 2019"", - заявили в Минобороны РФ.

"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 тыс 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

"Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. Кроме того, в рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота", - подчеркнули в военном ведомстве.