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01.08.19 12:53
Масштабные учения кораблей и самолетов ВМФ РФ стартовали на Балтике
"В период с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николай Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение "Океанский щит - 2019"", - заявили в Минобороны РФ.
"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 тыс 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.
"Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. Кроме того, в рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота", - подчеркнули в военном ведомстве.
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