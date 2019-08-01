|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.08.19 12:57
Севастополь не нашел подрядчика на строительство индустриального парка за 500 млн рублей
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 538,6 млн рублей.
ГБУ в июле уже объявляло аукцион в электронной форме с такими же условиями. Его итоги подвели на текущей неделе: конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Заявки на участие в новом электронном аукционе принимаются до утра 7 августа, итоги конкурса проведут в тот же день.
Ранее сообщалось, что в индустриальном парке могут разместиться объекты недвижимости, производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промышленных предприятий.
Источником финансирования является городской бюджет, софинансирования - федеральный бюджет в рамках ФЦП социально-экономического развития республики Крым и Севастополя.
Площадка для строительства индустриального парка находится в Гагаринском районе Севастополя, на территории земельного участка, расположенного на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на федеральную трассу "Таврида".
Срок окончания работ - не позднее 1 декабря 2021 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket