Севастополь не нашел подрядчика на строительство индустриального парка за 500 млн рублей

01.08.19 12:57

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) вновь объявило конкурс на строительство индустриального парка в Севастополе, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 538,6 млн рублей.

ГБУ в июле уже объявляло аукцион в электронной форме с такими же условиями. Его итоги подвели на текущей неделе: конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Заявки на участие в новом электронном аукционе принимаются до утра 7 августа, итоги конкурса проведут в тот же день.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке могут разместиться объекты недвижимости, производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промышленных предприятий.

Источником финансирования является городской бюджет, софинансирования - федеральный бюджет в рамках ФЦП социально-экономического развития республики Крым и Севастополя.

Площадка для строительства индустриального парка находится в Гагаринском районе Севастополя, на территории земельного участка, расположенного на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на федеральную трассу "Таврида".

Срок окончания работ - не позднее 1 декабря 2021 года.