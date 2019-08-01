Пляжи Анапы закрылись для купания из-за шторма

01.08.19 12:59

© РИА Новости. Олег Смереченский

1 августа. Interfax-Russia.ru - Временный запрет на купание в море введен в четверг на всех пляжах Анапы, сообщило управление гражданской обороны и защиты населения администрации города-курорта.

"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

В связи с введенным запретом руководителям предприятий и организаций Анапы рекомендовано принять меры по недопущению происшествий на воде, усилить контроль за отдыхающими, в особенности детьми.