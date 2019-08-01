Экипажи из 13 стран участвуют во внедорожном марафоне в Кабардино-Балкарии

01.08.19 13:13

© РИА Новости. Георгий Зимарев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Один из этапов марафона "Rainforest Challenge Russia Caucasus 2019" стартовал в Кабардино-Балкарии, сообщается на сайте главы республики.

"С 1 по 3 августа в Кабардино-Балкарии проходит этап международного внедорожного марафона "Rainforest Challenge Russia Caucasus 2019" (RFC), который входит в десятку самых сложных соревнований в области автоспорта и считается неофициальным чемпионатом мира по трофи", - говорится в пресс-релизе.

Гонка собрала более 100 экипажей - представители практически всех регионов России, а также Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Польши, Чехии, Эстонии.

Маршрут проложен с большим перепадом высот, проходит по историческим, культурным и природным достопримечательностям.