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01.08.19 13:16
Уборка урожая зерновых началась в Подмосковье
"Проливные дожди и похолодание в регионе, конечно, внесли свои коррективы в наши планы по уборке урожая. Но несмотря ни на что на юге Подмосковья началась уборка зерновых культур", - отметил глава ведомства Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в регионе убрано порядка 11 тысяч гектаров, собрано более 30 168 тонн зерна при средней урожайности 28,7 центнера с гектара.
"Активные работы по уборке урожая зерновых начнутся в Мособласти где-то после 20 августа", - добавил Разин.
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