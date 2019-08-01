Уборка урожая зерновых началась в Подмосковье

01.08.19 13:16

© РИА Новости. Виталий Тимкив

1 августа. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье стартовала уборка зерновых культур, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Проливные дожди и похолодание в регионе, конечно, внесли свои коррективы в наши планы по уборке урожая. Но несмотря ни на что на юге Подмосковья началась уборка зерновых культур", - отметил глава ведомства Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в регионе убрано порядка 11 тысяч гектаров, собрано более 30 168 тонн зерна при средней урожайности 28,7 центнера с гектара.

"Активные работы по уборке урожая зерновых начнутся в Мособласти где-то после 20 августа", - добавил Разин.