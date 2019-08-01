Обломки давно разбившегося вертолета найдены в ХМАО

01.08.19 13:20

© РИА Новости. МЧС РФ

1 августа. Interfax-Russia.ru - Старую хвостовую балку от вертолета обнаружили в болотах на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В центр управления кризисных ситуаций по Тюменской области поступила информация о нахождении вертолета в районе Ачимовского месторождения. Скорее всего, (сообщение поступило - ИФ) от пилотов вертолетов, выполняющих там производственные работы", - сказал сотрудник пресс-службы.

На место был направлен вертолет из Нижневартовского центра организации воздушного движения, летчики которого обнаружили хвостовую балку вертолета, предположительно Ми-6.

"По данным летчиков, балка старая настолько, что заржавела, и даже номер бортовой нельзя различить, видна только последняя цифра", - отметил собеседник агентства.

Согласно данным Уральского авиационного поисково-спасательного центра, на которые сослался представитель МЧС, за последние 20 лет в этом районе не было зафиксировано авиационных происшествий.

"По нашей линии (МЧС - ИФ) здесь каких-то действий быть не может, пострадавших нет, поисковых работ не требуется. Информация у органов, занимающихся организацией воздушного движения, есть. Возможно, они сейчас будут смотреть свои документы, это уже их работа", - сказал сотрудник пресс-службы.