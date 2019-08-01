|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.08.19 13:20
Обломки давно разбившегося вертолета найдены в ХМАО
"В центр управления кризисных ситуаций по Тюменской области поступила информация о нахождении вертолета в районе Ачимовского месторождения. Скорее всего, (сообщение поступило - ИФ) от пилотов вертолетов, выполняющих там производственные работы", - сказал сотрудник пресс-службы.
На место был направлен вертолет из Нижневартовского центра организации воздушного движения, летчики которого обнаружили хвостовую балку вертолета, предположительно Ми-6.
"По данным летчиков, балка старая настолько, что заржавела, и даже номер бортовой нельзя различить, видна только последняя цифра", - отметил собеседник агентства.
Согласно данным Уральского авиационного поисково-спасательного центра, на которые сослался представитель МЧС, за последние 20 лет в этом районе не было зафиксировано авиационных происшествий.
"По нашей линии (МЧС - ИФ) здесь каких-то действий быть не может, пострадавших нет, поисковых работ не требуется. Информация у органов, занимающихся организацией воздушного движения, есть. Возможно, они сейчас будут смотреть свои документы, это уже их работа", - сказал сотрудник пресс-службы.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket