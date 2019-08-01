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01.08.19 13:25
УФАС в Волгограде возбудило дело в отношении регоператора ТКО за нарушение закона о конкуренции
Дело в отношении ООО возбуждено по п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции (создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам), уточняется в сообщении.
УФАС отмечает, что поводом к возбуждению дела послужило письмо ФАС России и представленная по запросу УФАС ООО "Управление отходами- Волгоград" информация, из которой установлено, что региональный оператор в нарушение постановления правительства своевременно не провел торги на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, по результатам которых формируются цены на эту услугу.
"Действующим законодательством предусмотрено, что цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, в том числе, если в зоне его деятельности образуется более 30 процентов твердых коммунальных отходов", - говорится в пресс-релизе.
Ближайшее заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 3 сентября.
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