"Алиса", "Мумий Тролль" и Сукачев выступят на рок-фестивале "Чернозем" в Тамбове

01.08.19 13:35

© РИА Новости. Юрий Стрелец

1 августа. Interfax-Russia.ru - Более 30 ведущих рок-групп страны примут участие в пятом рок-фестивале "Чернозем", который пройдет под Тамбовом 9-11 августа, сообщили "Интерфаксу" организаторы фестиваля.

"Фестиваль развивается год от года, в этом году на основной сцене в течение трех дней выступят 18 команд: "Ария", "Алиса", Вадим Самойлов, LOUNA, F.P.G, "Температура тела", "Пикник", Гарик Сукачев, 25/17, Amatory, "Северный флот", "Анимация", "Обе Рек", "Мураками", "По***фильмы", КняZz, Brainstorm, "Мумий Тролль". Ведущими будут Александр Демидов, ди-джей Александр Анатольевич и Юрий Дудь", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, на малой сцене фестиваля выступят молодые российские команды.

Фестиваль проводится при поддержке администрации региона под открытым небом в пригороде Тамбова, в непосредственной близости от памятника истории - Татарского вала. Для гостей будет создана инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания.

В 2018 году за три дня на фестивале побывали около 37 тысяч зрителей. Официальные автобусные туры на тамбовский рок-фестиваль были организованы из десятка российских городов. Зрителями фестиваля стали, в частности, жители Белгорода, Владимира, Иваново, Ярославля, Воронежа, Кирова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга.

Летом 2018 года тамбовский рок-фестиваль "Чернозем" был включен в топ лучших и самых популярных у туристов фестивалей под открытым небом в России.