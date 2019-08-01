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01.08.19 13:37
В Подмосковье стартовал эколого-туристический забег на 400 км
"За 12 дней Александр Капер преодолеет дистанцию около 400 километров. К спортивному забегу на любом из этапов (г. Солнечногорск - 1 августа, г. Истра - 2 августа, г. Можайск - 5 августа, г. Серпухов - 11 августа, г. Чехов - 12 августа) могут присоединиться все желающие", - говорится в сообщении.
Марафонец стартовал 1 августа с места проведения форума "Территория смыслов" в Солнечногорске.
Участники забега посетят культурные, экологические и природные памятники нашего региона - озеро Сенеж, музейный комплекс "Новый Иерусалим", места произрастания редких растений, мемориалы, природные заказники, культурные и патриотические объекты.
В пресс-службе уточняют, что в рамках эколого-туристической акции на территории подмосковных лесничеств также проведут экологические, спортивные и развлекательные мероприятия.
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