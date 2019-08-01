Медведев прибыл на Сахалин с рабочим визитом

01.08.19 13:45

© РИА Новости. Екатерина Штукина

1 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл на Сахалин, где продолжится его двухдневная рабочая поездка в Дальневосточный федеральный округ.

Сначала Медведев провёл совещание в Чите, а перед этим сделал остановку в Красноярске.

Как ожидается, в четверг вечером премьер в Южно-Сахалинске встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерией Лимаренко.

2 августа в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, а также осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.