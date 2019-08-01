Режим ЧС введен в ЕАО из-за угрозы наводнения

01.08.19 13:47

Фото МЧС по Иркутской области

1 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Еврейской автономной области приняли решение ввести в регионе режим "чрезвычайная ситуация" из-за высокого уровня воды в реках и возможного подтопления, сообщается на сайте правительства региона.

Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Еврейской автономной области.

"На сегодняшний день угрозы подтопления полностью населенных пунктов нет. Силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципалитетов подготовлены к действию при чрезвычайной ситуации. В некоторые районы завезен материал для отсыпки и построения ограждений. Производится увеличение медикаментов и продуктов питания", - говорится в сообщении.

Накануне в автономию прибыли водоналивные дамбы, их направили в Ленинский и Октябрьский районы области.

Также в связи с высоким уровнем воды в реке Амур со 2 августа приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет.

Наблюдение гидрологической обстановки на территории области происходит круглосуточно.

По данным ГУ МЧС по региону, за прошедшие сутки на реке Амур в пределах области наблюдался рост уровней воды от 28 до 58см.