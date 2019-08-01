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"Титановые инвестиции", проходящие процедуру банкротства, увеличили убыток в 2,6 раза

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
1 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Титановые инвестиции" (Москва, контролирует химзавод в Армянске на севере Крыма, ранее называвшийся "Крымский титан") в 2018 году увеличило чистый убыток по РСБУ в 2,6 раза по сравнению с предшествующим годом - до 1,143 млрд рублей, говорится в материалах аналитической системы СПАРК-Интерфакс.

Выручка компании за год выросла на 24% - до 10,527 млрд рублей, при этом себестоимость продаж - на 34%, до 9,962 млрд рублей, а валовая прибыль уменьшилась в 1,9 раза - до 566 млн рублей.

Коммерческие расходы компании за год снизились в 1,8 раза, до 113,1 млн рублей, но управленческие возросли - на 15%, до 1,1 млрд рублей, что привело к росту убытка от продаж почти в 10 раз - до 611,6 млн рублей.

Получить комментарий относительно изменения финансовых результатов в компании "Интерфаксу" не удалось.

Согласно опубликованным в "СПАРКе" материалам, дебиторская задолженность компании за год увеличилась на 8,7% - до 3,964 млрд рублей, кредиторская - на 9,3%, до 7,022 млрд рублей.

Как сообщалось, в отношении ООО "Титановые инвестиции" в феврале 2018 года введена процедура наблюдения по заявлению ВТБ (MOEX: VTBR). Задолженность компании перед банком, включенная в реестр, составляет 2,5 млрд рублей.

В октябре 2018 года "Крымский титан" возобновил работу после полуторамесячного простоя, который был связан с резким ухудшением экологической ситуации в Армянске. Одной из возможных причин выбросов химвеществ в атмосферу власти Крыма назвали испарения с обмелевшего из-за жары кислотонакопителя завода.

Практически одновременно с запуском предприятия его администрация сообщила, что до 2021 года в повышение экологической безопасности завода планируется инвестировать 1 млрд рублей.

ООО "Титановые инвестиции" зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие называется Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

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