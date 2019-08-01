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01.08.19 14:16
ФССП: должников с помощью камер видеонаблюдения будут искать по всей России
"В Москве мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти", - сказал Аристов в четверг журналистам в Москве.
По его словам, сейчас в России дорабатывается ряд миграционных автоматизированных информационных систем, "который позволит оперативно находить должников по всей территории РФ".
"Мы ориентированы на качественном использовании того инструментария, которым обладаем. Потенциал использования у нас есть, в первую очередь розыскного характера, исполнительного розыска - чтобы искать должника на территории РФ", - сказал Аристов.
Он добавил, что в ближайшее время никаких дополнительных мер принудительного исполнения для граждан вводиться не будет.
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