Авиагруппировка Минобороны РФ приступила к тушению пожаров в Сибири

01.08.19 14:19

© РИА Новости. МЧС РФ

1 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ создало авиационную группировку из 10 самолетов Ил-76 для борьбы с пожарами в Сибири, доложил в четверг министру обороны генералу армии Сергею Шойгу его заместитель генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он находится в Красноярском крае, доклад делал в режиме видеоконференции.

"Для тушения наиболее сложных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области к 7 часам Московского времени создана авиационная группировка министерства обороны в составе 10 самолетов Ил-76 с выливными авиационными приборами в аэропорте города Красноярск - Емельяново", - сказал замминистра в ходе селекторного совещания.

По его словам, 10 вертолетов Ми-8, оснащенных специальными водосливными устройствами, прибудут на 4 спланированных аэродрома Богучаны, Кодинск, Усть-Кут и Киринск к исходу текущих суток.

В резерве находится наземная группировка общей численностью более 270 военнослужащих и 40 единиц техники от Центрального военного округа. Отработан каталог объектов, подлежащих тушению. "С 08:00 МСК экипажи приступили к выполнению задач", - сказал замминистра.

В ходе селекторного совещания Шойгу напомнил, что "Вооруженные силы РФ привлекаются к тушению пожаров в Красноярском крае по поручению Верховного главнокомандующего".