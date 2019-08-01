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01.08.19 14:31
СКР по Приморью назвал причину обысков в похоронной службе Владивостока
"Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, совершенной в особо крупном размере бывшим руководством МУПВ "Некрополь", по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
На месте работают следователи, проводятся обыски, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства преступления.
Пресс-служба администрации Владивостока в свою очередь сообщает, что из-за следственных действий была нарушена работа офиса предприятия, похоронные службы работают в штатном режиме.
"На сутки, 1 августа, была нарушена работа центрального офиса муниципального унитарного предприятия "Некрополь", что на Партизанском проспекте, 28а, во Владивостоке. Это связано со следственными действиями, которые проводили правоохранительные органы. Для дальнейшей проверки изъята рабочая документация предприятия за 2015-2017 годы", - говорится в сообщении.
В пятницу центральный офис городской ритуальной компании вернется к обычному графику.
Как сообщалось, в четверг правоохранительные органы проводили обыски в городской похоронной службе.
Ранее местные СМИ сообщили, что из-за проведения следственных действий похоронная служба приостанавливала свою работу, однако в мэрии эти сообщения не подтвердили.
По данным сайта администрации города, МУПВ "Некрополь" - специализированная организация по вопросам похоронного дела, оказывает ритуальные услуги.
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