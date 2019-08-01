Рогозин подтвердил Путину отправку на МКС андроида FEDOR 22 августа

01.08.19 14:49

© РИА Новости. Алексей Никольский

1 августа. Interfax-Russia.ru - Антропоморфный робот FEDOR полетит на Международную космическую станцию (МКС) 22 августа, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что андроид планируется применять в будущем для выполнения опасных работ на внешнем борту МКС и при освоении дальнего космоса.

"На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования, фактически аватара. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", у него сокращенное название "Фёдор", - это расшифровывается, это аббревиатура (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)", - отметил глава "Роскосмоса".

Он сообщил, что робот будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала с борта МКС, а затем им можно будет управлять непосредственно из Центра управления полетами на Земле.

"Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - сообщил Рогозин.

Ранее он уже заявлял о планах использовать робота для исследования Луны и дальнего космоса. "22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал Рогозин 23 июля в Twitter.

До этого он сообщал на пресс-конференции на космодроме Байконур, что робот пробудет на станции около 10 дней.

Робот получил позывной Skybot F-850. Подготовку к работе с роботом в режиме аватара прошёл прилетевший 21 июля на МКС российский космонавт Александр Скворцов.

"Он прошёл испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов, потом в РКК "Энергия". Придёт время, и мы покажем все эти записи, это очень интересно, потому что это очень сложные навыки для человека, особенно в условиях невесомости, потому что непонятно как там поведёт себя машина", - сказал глава госкорпорации в день прилета нового экипажа на МКС.

Он заявил, что в ходе пребывания на МКС роботом будет управлять Скворцов, затем им будут управлять специалисты с Земли, а в будущем он будет наделён элементами искусственного интеллекта, так как при освоении дальнего космоса напрямую управлять машиной будет нельзя из-за задержки связи.

"В этой связи к началу лунных экспедиций нам нужно будет необходимо отработать уже элементы искусственного интеллекта, чтобы машина была самообучаемой и принимала определённые решения самостоятельно", - сказал Рогозин.