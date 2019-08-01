"Болотный" сценарий: предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве
  
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
   
Каникулы для заемщика: выплаты по ипотеке можно будет снизить или приостановить
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.08.19 14:49

Рогозин подтвердил Путину отправку на МКС андроида FEDOR 22 августа

© РИА Новости. Алексей Никольский
1 августа. Interfax-Russia.ru - Антропоморфный робот FEDOR полетит на Международную космическую станцию (МКС) 22 августа, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что андроид планируется применять в будущем для выполнения опасных работ на внешнем борту МКС и при освоении дальнего космоса.

"На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования, фактически аватара. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", у него сокращенное название "Фёдор", - это расшифровывается, это аббревиатура (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)", - отметил глава "Роскосмоса".

Он сообщил, что робот будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала с борта МКС, а затем им можно будет управлять непосредственно из Центра управления полетами на Земле.

"Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - сообщил Рогозин.

Ранее он уже заявлял о планах использовать робота для исследования Луны и дальнего космоса. "22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал Рогозин 23 июля в Twitter.

До этого он сообщал на пресс-конференции на космодроме Байконур, что робот пробудет на станции около 10 дней.

Робот получил позывной Skybot F-850. Подготовку к работе с роботом в режиме аватара прошёл прилетевший 21 июля на МКС российский космонавт Александр Скворцов.

"Он прошёл испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов, потом в РКК "Энергия". Придёт время, и мы покажем все эти записи, это очень интересно, потому что это очень сложные навыки для человека, особенно в условиях невесомости, потому что непонятно как там поведёт себя машина", - сказал глава госкорпорации в день прилета нового экипажа на МКС.

Он заявил, что в ходе пребывания на МКС роботом будет управлять Скворцов, затем им будут управлять специалисты с Земли, а в будущем он будет наделён элементами искусственного интеллекта, так как при освоении дальнего космоса напрямую управлять машиной будет нельзя из-за задержки связи.

"В этой связи к началу лунных экспедиций нам нужно будет необходимо отработать уже элементы искусственного интеллекта, чтобы машина была самообучаемой и принимала определённые решения самостоятельно", - сказал Рогозин.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем
.
  31.07.19 12:24
Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти
.
  31.07.19 12:18
СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля
.
  31.07.19 10:45
Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket