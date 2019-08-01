Глава Севастополя запретил разработку стратегий за бюджетные деньги

01.08.19 14:51

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Разработкой различных концепций для Севастополя должны заниматься специалисты городского правительства и местных институтов без выделения бюджетных средств, заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

"Никакие концепции, стратегии и прочее мы за бюджетные деньги никому заказывать не будем. Для этого у нас есть специалисты, которые получают зарплату", - сказал Развожаев на заседании правительства города в четверг.

Правительство города в четверг приняло постановление об отмене выделения 5 млн рублей из резервного фонда на разработку концепции национальной программы социально-экономического развития Севастополя.

Как пояснил и.о. директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов, разработку программы инициировал в апреле Дмитрий Овсянников, который занимал пост губернатора. Но она была признана нецелесообразной "с учетом того, что существует государственная программа социально-экономического развития республики Крым и Севастополя, в которой заложены все параметры", уточнил он.

Ранее сообщилось, что правительство Севастополя собирает предложения жителей города для разработки программы. Ее концепцию планировалось подготовить к сентябрю.