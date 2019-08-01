Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве

01.08.19 14:55

© РИА Новости. Сергей Пятаков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Новый короткий номер 122, а также городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 Московского центра информационной поддержки туристов с 1 августа начал работать в Москве, сообщает столичный комитет по туризму.

Контакт-центр работает круглосуточно, 365 дней в году, без праздников и выходных.

"Короткий номер 122 легко запомнить и удобно набрать на мобильном телефоне. Операторы контакт-центра консультируют на русском и английском языках. Для создания Московского центра информационной поддержки туристов был использован опыт горячей линии Департамента транспорта во время ЧМ-2018", - отмечается в сообщении.

Номер 122 работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 работает для вызовов с мобильных и городских номеров из зарубежных стран и территории РФ. Оплата звонков на оба номера осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.

Операторы Общегородского контакт-центра Москвы (ОКЦ) ответят на любой вопрос туристов, а также расскажут об интересных городских событиях и фестивалях, поделятся адресами достопримечательностей столицы. Туристам подскажут адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров и придут на помощь в экстренной ситуации.

Сейчас получить консультацию можно на двух языках - русском и английском, в дальнейшем станут доступны китайский, французский, немецкий и испанский языки. На линии работают 20 операторов, но при возрастании нагрузки на контакт-центр их число будет увеличиваться.

Прежние номера туристического контакт-центра аннулируются и действовать уже не будут.

ОКЦ работает в Москве с 2011 года, обрабатывает более 2,5 млн обращений в месяц.