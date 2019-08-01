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01.08.19 15:13

Горбачев: слом ДРСМД делает непредсказуемой мировую политику

© РИА Новости. Евгений Одиноков
1 августа. Interfax-Russia.ru - Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений, заявил "Интерфаксу" экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию", - сказал Горбачев.

"Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире", - добавил собеседник агентства.

"Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности", - сказал Горбачев.

По мнению экс-президента СССР, который был инициатором договора и подписал его в 1987 году вместе президентом США Рональдом Рейганом, " надо сконцентрироваться сегодня на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности - Договора СНВ ".

"Судя по заявлениям представителей американской администрации, его судьба становится неясной", - считает Горбачев.

"Если у сторон возникают какие-либо претензии или подозрения, надо садиться за стол переговоров",- заявил экс-президент СССР.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.

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