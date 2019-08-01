За пост губернатора Мурманской области поборются шесть кандидатов

01.08.19 15:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 августа. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области регистрацию для участия в выборах губернатора 8 сентября прошли шесть кандидатов из 15 заявившихся, сообщили в облизбиркоме журналистам в четверг.

"На этих выборах у нас выдвинулось беспрецедентное количество кандидатов - 15 человек (...) Все незарегистрированные кандидаты либо подали неполный комплект документов, либо вообще их не подавали", - рассказал председатель облизбиркома Антон Богомолов.

Среди кандидатов, прошедших регистрацию, нет самовыдвиженцев. Первым зарегистрированным кандидатом стал бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа").

В четверг статус зарегистрированных кандидатов также получили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия") и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

С 10 августа зарегистрированные кандидаты начнут агитационные кампании.

Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.