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01.08.19 15:24
За пост губернатора Мурманской области поборются шесть кандидатов
"На этих выборах у нас выдвинулось беспрецедентное количество кандидатов - 15 человек (...) Все незарегистрированные кандидаты либо подали неполный комплект документов, либо вообще их не подавали", - рассказал председатель облизбиркома Антон Богомолов.
Среди кандидатов, прошедших регистрацию, нет самовыдвиженцев. Первым зарегистрированным кандидатом стал бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа").
В четверг статус зарегистрированных кандидатов также получили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия") и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
С 10 августа зарегистрированные кандидаты начнут агитационные кампании.
Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.
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