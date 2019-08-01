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01.08.19 15:36

В Севастополе упростили оформление служебного жилья в собственность отставников

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
1 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя приняло в четверг постановление, упрощающее процедуру оформления служебных квартир в собственность для военных пенсионеров, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Мы в установленном сегодня порядке не можем подтвердить то, что люди эти квартиры еще не получали, кроме как данными от министерства обороны. Постановлением предусматривается, что мы на основе выданных Минобороны документов оформляем договоры социального найма и приватизацию", - сообщил на заседании правительства и.о. директора городского департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

По его словам, речь идет о 650 бывших военных, из которых пока лишь около трети смогли собрать необходимый пакет документов и начать приватизацию жилья. В частности, многие не могут документально подтвердить, что ранее - до крымского референдума 2014 года - не оформляли квартиры в собственность.

Ранее ряд военных пенсионеров Черноморского флота проживали в служебных квартирах, предоставленных Минобороны, без возможности оформить их в собственность в связи с нахождением Севастополя в составе Украины. Согласно выработанному после воссоединения Крыма с РФ механизму, эти жилые помещения передаются в собственность города, затем оформляются договоры соцнайма, что в дальнейшем позволяет бывшим военнослужащим и членам их семей приватизировать квартиры.

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