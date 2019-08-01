Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы

01.08.19 15:42

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб, которые поступили на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг Мосгоризбирком оставил в силе решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатами в депутаты ещё пяти человек: экс-депутату Госдумы РФ Геннадию Гудкову (2-й округ), самовыдвиженцам Александру Соловьеву (3-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ).

"Жалобу Гудкова на решение окружной избирательной комиссии по округу номер два оставить без удовлетворения",- сказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Таким образом, все 23 жалобы незарегистрированных кандидатов были рассмотрены, комиссия удовлетворила только жалобу кандидата от партии "ЯБЛОКО" Сергея Митрохина.

По итогам работы окружных избирательных комиссий из 426 выдвинутых кандидатами 233 были зарегистрированы, 57 получили отказ, остальные утратили статус кандидатов.